تيمور جنبلاط: مستمرون مع ابناء الإمام موسى الصدر والمعلم الشهيد كمال جنبلاط

غرّد رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "في مسيرة بناء ​الدولة​، مستمرون مع ابناء الإمام ​موسى الصدر​ والمعلم الشهيد ​كمال جنبلاط​".

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