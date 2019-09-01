الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع استقرار بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن الطقس المتوقع في لبنان الأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع استقرار ب​درجات الحرارة​، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

أما الإثنين، فقليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات، بينما الثلاثاء غائم جزئيّاً الى غائم احياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف أحياناً على المرتفعات.