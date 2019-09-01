اخبار العالم

الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع استقرار بدرجات الحرارة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن الطقس المتوقع في لبنان الأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع استقرار ب​درجات الحرارة​، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

أما الإثنين، فقليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات، بينما الثلاثاء غائم جزئيّاً الى غائم احياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف أحياناً على المرتفعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع استقرار بدرجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا