أكدت مصادر وزير المالية علي حسن خليل، لقناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، أن كل ما يتم تداوله عن ضرائب ورسوم جديدة ليس ملحوظاً في مشروع موازنة العام 2020 المنجز في الوزارة.
وأشارت المصادر إلى أن خليل أعد ورقة سيقدمها في إجتماع بعبدا، يوم الإثنين المقبل، لافتة إلى أنه سيكون حاضراً للإجابة عن أي سؤال.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـ"LBC": كل ما يتم التداول به عن ضرائب جديدة غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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