النشرة: موظف في مستشفى صيدا الحكومي يعلن الاضراب عن الطعام بسبب عدم دفع الرواتب

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان الموظف في "​مستشفى صيدا الحكومي​" محمد مصطفى، أعلن اضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بدفع رواتب 6 شهور من المستشفى التي تعاني من أزمة مالية، حيث لم يتقاضى الموظفون رواتبهم رغم كل الوعود.

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