أفادت وسائل إعلام أميركية عن إصابة نحو 20 شخصا بجروح في ​إطلاق نار​ بمدينة أوديسا بولاية ​تكساس​. وكشفت شرطة تكساس، بحسب ما ذكرت قناة "الحرة"، أن مسلحاً أقدم على خطف سيارة للبريد وأطلق النار على الأشخاص بشكل عشوائي.

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