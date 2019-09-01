أفادت وسائل إعلام أميركية عن إصابة نحو 20 شخصا بجروح في إطلاق نار بمدينة أوديسا بولاية تكساس.
وكشفت شرطة تكساس، بحسب ما ذكرت قناة "الحرة"، أن مسلحاً أقدم على خطف سيارة للبريد وأطلق النار على الأشخاص بشكل عشوائي.
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