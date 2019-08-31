كلف 144 مليار سنتيم.. تأخر إنجاز مستشفى الرباط

بعدما تسبب تأخر إنجاز مشاريع الحسيمة-منارة المتوسط، بينها مستشفيات، في اندلاع حراك اجتماعي تحّول إلى قنبلة سياسية؛ يستمر تأخر إنجاز مستشفى ابن سينا الجديد بالرباط.

وقد أصدر وزير التجهيز، عبد القادر اعمارة، قرارا يعدّل آخر أصدره سلفه عزيز الرباح، بخصوص إعداد مؤقت للإشراف على إنجاز المستشفى الجديد ابن سينا بالرباط.

القرار السابق كان ينهي عمر الورش المؤقت في دجنبر 2018، فيما جاء القرار الجديد ليمدّده إلى متم العام 2024.

ويكلّف مشروع مستشفى الرباط الجديد قرابة 144 مليار سنتيم، وهو المشروع الذي يفترض أن يشرف عليه الورش المفتوح من جانب وزارة التجهيز والنقل.