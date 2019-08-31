كأس محمد السادس.. الوداد يعود بتعادل إيجابي من السودان

عاد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم السبت بتعادل ثمين، قوامه هدف في كل شبكة، من أرض مضيفه المريخ السوداني، برسم مباراة ذهاب دور 32 من الكأس العربية، التي تحمل في نسختها الحالية، كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكان الفريق السوداني سباقا لزيارة الشباك، عن طريق الودادي وليد الكرتي الذي وقع بالخطأ في مرماه، هدف التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة الرابعة، في حين نجح محمد الناهيري في توقيع هدف التعادل للفربق البيضاوي عند الدقيقة 45، وهي النتيجة التي لم يطرأ عليها أدنى تغيير فيما تبقى من دقائق اللقاء، لتنتهي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

هذا ويستقبل بطل المغرب، منافسه في 18 من شهر شتنبر القادم، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، بالدار البيضاء، اذ يكفي ممثل المغرب التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لبلوغ ثمن نهائي المسابقة.