من بينها المغرب.. قطر تطلق الشعار الرسمي لمونديال 2022 في 24 دولة عبر العالم

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، الساهرة على تنظيم نهائيات كأس العالم قطر 2022، عن موعد إطلاق الشعار الرسمي، للحدث العالمي، الذي سُينظم لأول مرة في التاريخ ببلد عربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وحددت اللجنة المذكورة، الثلاثاء القادم، موعدا للكشف عن شعار مونديال قطر 2022، وذلك عبر حملة رقمية على مستوى العالم، حيث سُيعرض الشعار على واجهات معالم بارزة بدولة قطر، و23 دولة في مختلف أنحاء العالم، ناهيك عن عرضه في عدد من العواصم العالمية.

ويأتي المغرب وتحديدا العاصمة الرباط، ضمن الدول التي تم اختيارها لعرض شعار المونديال القادم، من خلال شاشة عملاقة بشاطئ العاصمة الإدارية للمملكة.

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وبالإضافة إلى الرباط، سيُعرض الشعار بعدد من العواصم العربية، كالعاصمة الجزائرية الجزائر، والكويت،، عاصمة دولة الكويت، وبيروت في لبنان، والعاصمة العمانية مسقط، وبغداد عاصمة العراق، والعاصمة التونسية، تونس.

أما العواصم الأوروبية، التي سيعرض فيها شعار مونديال قطر، فمنها لندن، وباريس، ومدريد، بالإضافة للأميركتين، على غرار العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ومدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.