ليفربول يهز شباك بيرنلي بثلاثية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق ليفربول هزيمة ثقيلة بنظيره بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية ليفربول كل من اللاعبين كريس وود (ذاتي)، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 12 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط وهو يحتل المركز الحادي عشر.

مجريات المباراة:

أنقذ أدريان حارس ليفربول، مرماه من هدف محقق في الدقيقة الثانية، عندما رفع لوتون كرة عرضية سددها بارنز.

ورد ليفربول في الدقيقة الخامسة، عندما تخلص صلاح من رقيبه في الجناح الأيمن، ليوجّه كرة تألق الحارس نيك بوب في إنقاذها.

واقترب صلاح من التسجيل في الدقيقة 21، عندما حاول اللحاق بتمريرة هندرسون البينية، لكن الكرة عادت لترتد من اللاعب المصري قبل أن تكمل السير بجانب المرمى.

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وفشل فيرمينو في استغلال ركلة ركنية من صلاح، ليسيطر بوب على الكرة بأريحية في الدقيقة 25، لكن الفريق الأحمر افتتح التسجيل في الدقيقة 33، عندما رفع ألكسندر أرنولد كرة عرضية ارتدت من رأس المهاجم وود، لتخدع دفاع وحارس فريقه وتسقط من فوق الجميع إلى داخل الشباك.

وسرعان ما أضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 37، عن طريق هجمة مرتدة لتصل الكرة إلى فيرمينو الذي مررها لزميله ماني، فما كان من الأخير إلا أن أودعها داخل المرمى بنجاح.

أول ربع ساعة من الشوط الثاني مرت بهدوء، قبل أن يحصل صلاح، على فرصة خطيرة ويفضل التسديد بدلا من التمرير إلى فيرمينو، لتستقر الكرة بسهولة بين يدي الحارس بوب في الدقيقة 60.

واستمرت هيمنة ليفربول، ورفع هندرسون كرة عرضية قصيرة قابلها فيرمينو بمقصية جميلة أبعدها المدافع برأسه في الدقيقة 64، وأجرى ليفربول تبديله الأول بإشراك تشامبرلين بدلًا من هندرسون في الدقيقة 71.

ومرت رأسية تاركوفسكي فوق عارضة ليفربول، وسدد أوكسليد تشامبرلين في مكان وقوف بوب بالدقيقة 79، قبل أن يسجل فيرمينو الهدف الثالث في الدقيقة 80، بتسديدة بعد تمريرة حاسمة من محمد صلاح.

وأجرى ليفربول، تبديلا مزدوجا في الدقائق الأخيرة، دخل من خلاله شيردان شاكيري وديفوك أوريجي بدلًا من فيرمينو وماني الذي عبر عن غضبه على مقاعد البدلاء، لتنتهي المباراة بفوز الريدز.