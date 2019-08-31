السودان : إتهام رسمي للبشير بالفساد وحيازة نقد أجنبي

في السياسة 1 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

الخرطوم ـ رويترز : وجه قاض سوداني رسميا للرئيس السابق عمر البشير أمس السبت تهم الفساد وحيازة النقد الأجنبي والتعامل فيه بصورة غير مشروعة. وقال محامي البشير إن موكله ينكر التهم الموجهة إليه وإن شهود دفاع سيحضرون الجلسة القادمة. ورفض القاضي طلب الدفاع الإفراج عن البشير بكفالة وقال إنه سيتخذ قراره بشأن مدة احتجازه خلال الجلسة المقبلة في السابع من سبتمبر.

وعزل الجيش السوداني البشير في أبريل بعد احتجاجات في أنحاء السودان لشهور. ويُنظر إلى محاكمته على أنها اختبار لمدى قدرة السلطات العسكرية والمدنية التي تتقاسم السلطة الآن على مواجهة إرث حكمه الذي دام 30 عاما.

واتهم البشير في مايو أيضا بالتحريض والمشاركة في قتل المتظاهرين. وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد وجهت إليه من قبل اتهامات بالإبادة الجماعية في منطقة دارفور بالسودان.

على صعيد آخر، كشف السفير الألماني في الخرطوم أولريش فيلهلم كلوكنر أن زيارة وزير الخارجية الالماني هايكو ماس للسودان سوف تتضمن لقاءات مع صناع الثورة في السودان وتفقد ميدان الاعتصام. وقال السفير في تصريحات لصحيفة (السوداني) أمس : تأتي زيارة وزير الخارجية الألماني هذه تتويجاً ومتابعة لزيارة وفد ألماني للسودان قبل أسبوعين، وألمانيا تعتبر من أكثر الدول الأوروبية اهتماماً بالشأن السوداني، لذلك سعت للقدوم سريعاً لمتابعة تطورات الأوضاع عن قرب وتهنئة الحكومة الجديدة وتأكيد دعمها ومساندتها”. وأضاف سيكون في معية وزير الخارجية الألماني وفد من الخارجية الألمانية، إلى جانب وفد إعلامي كبير يتضمن محطات تلفاز رئيسية وأهم الصحف الألمانية، ونتوقع متابعة إعلامية كبيرة للزيارة باعتبارها حدثاً مهماً.

وتابع أن الزيارة ستتضمن مقابلة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح الرهان. وذكر ” ستتم متابعة آخر التطورات المتعلقة بالبعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة (يوناميد) حيث إن ألمانيا تشغل الآن مقعد في مجلس الأمن وتمثل قضايا البعثة الأممية في دارفور أهمية بالنسبة لنا، أما الجزء الأهم الذي سيأخذ وقتاً أكبر يتعلق بالاجتماع بمن صنعوا الثورة، وزيارة ميدان الاعتصام، إلى جانب الاستماع لشهاداتهم عما حدث خلال الأسابيع الأخيرة. وقال مدير إدارة شؤون أوروبا بالخارجية السودانية السفير محمد الغزالي للصحيفة إن العلاقات السودانية الألمانية ذات طابع استراتيجي لاعتبارات تتعلق بالدور المؤثر للسودان في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي خاصة مع سياسة ألمانيا الوقائية لتفادي اندلاع النزاعات عبر تعزيز السلام والأمن والحوكمة الرشيدة. كانت وزارة الخارجية السودانية قد اعلنت يوم الأربعاء الماضي عن قيام ماس وزير بزيارة رسمية للسودان في الثالث من سبتمبر القادم هي الاولى لوزير خارجية الماني منذ عام 2011. ويرافقه وفد رفيع يضم حوالي ثلاثين شخصا. واضاف أن هذه الزيارة تعتبر أول زيارة لمسؤول أوروبي رفيع المستويى للخرطوم، بعد توقيع وثائق الفترة الانتقالية وتشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية.