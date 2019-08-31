الجيش السوري : وقف لإطلاق النار بإدلب مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

أعلن الجيش السوري الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في منطقة إدلب اعتبارا من صباح أمس.وقال مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا”، إنه تمت “الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من صباح الـ 31 من أغسطس الحالي مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين”. وقد أعلن المركز الروسي للمصالحة في قاعدة حميميم في وقت سابق قرار الجيش السوري وقف إطلاق النار من جانب واحد في إدلب اعتبارا من يوم السبت.

الى ذلك، قال ما يعرف بـ”المرصد السوري لحقوق الإنسان” إن محافظة إدلب السورية شهدت هدوءا بعدما أعلن الجيش السوري وقف إطلاق النار. وهذا هو وقف إطلاق النار الثاني الذي يعلن هذا الشهر في إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا. وانهارت الهدنة الأولى بعد ثلاثة أيام من بدئها أوائل هذا الشهر وكثف الجيش السوري سيطرته على مزيد من الأراضي. وعمدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب منذ إعلان اتفاق منطقة خفض التصعيد على خرق الاتفاق بشكل مستمر عبر الاعتداء بالقذائف الصاروخية وشن الهجمات على المناطق الآمنة ونقاط الجيش التي تحمي المدنيين فيها ما تسبب بمقتل وجرح العشرات ناهيك عن الأضرار المادية في المحاصيل الزراعية والمنازل والبنى التحتية.