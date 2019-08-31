شهيد فلسطيني متأثرا بجراحه بمواجهات مع الاحتلال في غزة

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد فلسطيني امس متأثرا بإصابته في مواجهات مع جيش الاحتلال شرق قطاع غزة. وذكرت المصادر أن بدر الدين أبو موسى “25 عامًا” اسشهد متأثرًا بجراح خطيرة أصيب بها أمس الاول خلال مواجهات في شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وكانت وزارة الصحة في غزة أفادت أمس الاول بإصابة 75 فلسطينيا في المواجهات مع جيش الاحتلال شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة الأسبوعية، بينهم 42 بالرصاص الحي إضافة إلى إصابة مسعف وصحفي.

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