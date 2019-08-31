اليمن : غارات للتحالف تخلف قتلى وجرحى من (أنصار الله) بحجة

صنعاء ـ د ب أ : أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية أمس سقوط قتلى وجرحى في صفوف “أنصار الله” ، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن. وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن مقاتلات التحالف العربي نفذت عدة غارات جوية استهدفت تجمعات لـ”أنصار الله” كما استهدفت عربات عسكرية ومخازن أسلحة شمال مدينة حرض شمال المحافظة. وأكد المركز سقوط قتلى وجرحى في صفوف أنصار الله جراء تلك الغارات إلى جانب تدمير مخازن أسلحة. وأشار المركز إلى أن الجيش أطلق اليومين الماضيين عملية عسكرية واسعة تمكن خلالها من تحرير عدة قرى في محيط مدينة حرض.من جهة اخرى، قال الانفصاليون الجنوبيون باليمن إنهم اعتقلوا عشرات من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن بعد انسحاب القوات الحكومية منها.

وتفجُر القتال بين الحكومة اليمنية والانفصاليين الجنوبيين، وقال مسؤولون في المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي وشهود إن قوات المجلس داهمت منازل وشركات بعد الانسحاب واعتقلت “عشرات” المؤيدين للحكومة موجهة إليهم تهمة “الإرهاب”.

الى ذلك، قال أربعة سكان لرويترز إن هدوءا نسبيا عاد إلى عدن لكن المقاتلين الجنوبيين يجوبون الشوارع وشوهدوا وهم يقومون بمزيد من الاعتقالات في أنحاء المدينة.

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