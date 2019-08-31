النقل تعلن الانتهاء من تفويج (30) الف حاج عراقي جواً واعادتهم الى ارض الوطن

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي عن وصول اخر رحلة للحجاج العراقيين الى ارض الوطن، مبينا انه تم انتهاء التفويج هذا العام بشكل مبكر بخلاف الموسم الماضي الذي اكتمل في يوم (9) من محرم الحرام.

وقال لعيبي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "موسم الحج الحالي 1440 هجري تكلل بالنجاح على الرغم من زيادة اعداد الحجيج الذين تم نقلهم على متن اسطول الناقل الوطني والبالغ عددهم نحو (30) الف حاج عراقي مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد نقل اعداد اقل بكثير من هذا العام"، مشيرا الى ان "الخطوط الجوية نقلت خلال هذا الموسم (٢٩٢٦٢) عبر (٩٩) رحلة باتجاه الديار المقدسة".

واضاف ان "عمليات التفويج العكسي كانت عبر (٩٨) رحلة نقلنا خلالها (٢٨٧٠٦) حاج"، موضحا ان "عملية التفويج الكبيرة تمت عبر جدولة الرحلات من قبل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية حصراً ، ليصلوا الى الديار المقدسة بالمواعيد المحددة".

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وتقدم لعيبي "بالشكر والتقدير لكافة ملاكات وزارة النقل المشاركة بعملية تفويج الحجاج براً وجواً وبالاخص ملاكات الخطوط الجوية العراقية"، لافتا الى ان "اهم ما يميز موسم الحج هذا العام الاستعداد المبكر بجميع ملاكات الوزارة وتأهيل صالة كربلاء لتقدم خدمات مختلفة تليق بضيوف الرحمن وتجاوز كافة المعوقات التي واجهت الحجاج الاعوام الماضية وكذلك التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وتكاتف الجهود لتفويجهم بهذه النجاح وبمايستحق ويليق بالحاج العراقي الكريم".

يشار الى ان وزير النقل قد اشرف شخصيا على خطة تفويج الحجاج العراقيين أولا بأول ومتابعا لأوضاعهم ، سيما وان الوزارة بكافة مفاصلها الخدمية المعنية وبالاخص شركة الخطوط الجوية والمسافرين والوفود قد استنفرت جهودها لتفويج ضيوف بيت الله الحرام هذا العام.