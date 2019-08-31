القيادة المركزية الاميريكية تعلن توجيه ضربة ضد قيادات بالقاعدة في سوريا

اعلنت القيادة المركزية الاميركية، السبت، عن توجيه ضربة ضد قيادات بالقاعدة في سوريا.

وقال المتحدث باسم القيادة المقدم ايرل براون في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القوات الأمريكية قامت بضربة ضد قيادة تنظيم القاعدة في سوريا في منشأة شمال إدلب"، مبينا ان "العملية استهدفت قادة تنظيم القاعدة في سوريا المسؤولين عن الهجمات التي تهدد المواطنين الأمريكيين وشركائنا، ومدنيين أبرياء".

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واضاف ان "إزالة هذا المنشأة سيؤدي إلى تقليص قدرة تنظيم القاعدة على شن هجمات في المستقبل وزعزعة استقرار المنطقة"، مشيرا الى ان "شمال غرب سوريا سيظل ملاذاً آمناً حيث يقوم قادة القاعدة في سوريا بتنسيق الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة، وفي الغرب مع حلفائنا وشركائنا".

وتابع "اننا سنواصل استهداف المتطرفين لمنعهم من استخدام سوريا كملاذ آمن".