اصابة مدني بانفجار بقرتين مفخختين في قرية بديالى

افاد مصدر امني، السبت، بأن مدنيا اصيب بانفجار بقرتين مفخختين في قرية بديالى
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "بقرتين مفخختين انفجرتا في قرية الاصلاح التابعة لناحية جلولاء في ديالى ما اسفر عن اصابة مدني بجروح".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
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