فضائح قطر ومحاكمة البشير.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 31 من أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تجدون: موقع بريطاني: قطر مولت الإخوان بهولندا والاستخبارات حذرت من خطرهم، وضربة عسكرية أمريكية تستهدف "القاعدة" بإدلب السورية، والبشير أمام المحكمة للمرة الثالثة للتحقيق في الأموال المضبوطة بمنزله، وأسبوع قطر.. فضائح بالجملة لـ"الحمدين" وإصرار دولي على محاسبته، وأعضاء بـ"السيادي السوداني" يتفقدون "كوبر" محبس رموز نظام البشير، وتصاعد مظاهرات بريطانيا احتجاجا على تعليق عمل البرلمان، وتأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل بعد سماع الشهود.

وفي الاقتصاد تطالعون: عملاق الطاقة الأمريكي يتأهب لمغادرة قائمة العشر الكبار، واستمرار انخفاض عدد حفارات النفط بأمريكا للشهر التاسع على التوالي، ووول ستريت تغلق متباينة قبيل سريان رسوم جمركية جديدة، وضريبة على البنوك في السويد لتدبير نصف مليار دولار، ولمنع خسائر بالمليارات.. "غرف نوم استراتيجية" لموظفي الشركات اليابانية.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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