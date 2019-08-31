استئناف المفاوضات لتشكيل حكومة في ايطاليا

استؤنفت المفاوضات بين حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديموقراطي اليساري بعد خلاف بينهما هدد بانهيار هذا الائتلاف الناشىء لتشكيل ​حكومة​.

وعاد التفاؤل ليطغى على مفاوضات الحزبين اللذين كانا قد اتفقا على انهاء الخلافات بينهما والمشاركة في الحكم لتجنيب ​ايطاليا​ الذهاب الى ​انتخابات​ مبكرة، خاصة بعد مناقشة الأمور السياسية بحضور رئيس الوزراء المكلف جيوزيبي كونتي.

وذكر غراتسيانو ديلريو زعيم كتلة الحزب الديمقراطي في ​مجلس النواب​ "لقد حققنا بعض الخطوات إلى الأمام".

وأضاف أنه ستتم متابعة المحادثات مع حركة خمس نجوم في ​الساعات​ المقبلة.

وكان كونتي قد كُلف بتشكيل حكومة جديدة في أعقاب انهيار التحالف الشعبوي في وقت سابق هذا الشهر.

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