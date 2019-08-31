بثينة شعبان: سوريا عنوان وعاصمة للمقاومة ومعنية بما يجري في لبنان

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية ​بثينة شعبان​، في حديث تلفزيوني، أن ما فعله الإرهابيون ب​ريف إدلب​ من تخطيط دول، لافتة إلى أن أي قرار لوقف اطلاق النار يخدم الاستراتيجية الكبرى لتحرير كل شبر من الاراضي السورية.

وفي حين أشارت إلى أن قرار وقف اطلاق النار في إدلب مؤقت، أوضحت أن الاتفاق الروسي التركي يؤكد على سيادة وسلامة الأراضي العربية السورية، مشددة على أن الاعلان عن وقف اطلاق النار في إدلب تم بقرار من ​سوريا​ و​روسيا​ ولا علاقة له بأي تفاهمات.

ولفتت شعبان إلى أن للرئيس التركي ​رجب طيب إردوغان​ اطماع في العراق وسوريا، كما له علاقات مع المجموعات الارهابية على الارض، مؤكدة أن "الجيش التركي سوف يغادر مجبراً الأراضي السورية".

وأوضحت أن رؤية الرئيس السوري بشار الأسد لهذا البلد أنه سيتم تحرير كل شبر من الأراضي السورية، معتبرة أن "من رهن قراره للأميركي في شرق الفرات ليس فقط من الكرد".

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من ناحية أخرى، أشارت شعبان إلى أن "لبنان بلد شقيق وصديق ونحن ولبنان بلد واحد"، لافتة إلى أن "سوريا عنوان وعاصمة للمقاومة ومعنية بما يجري في لبنان".

وأوضحت أنه في الحرب المقبلة لن تتمكن إسرائيل من أن تقود حرباً ضد فريق واحد من محور المقاومة، مؤكدة أنه "لا يمكن لسوريا أن تقول أنها غير معنية بما يجري في العراق ولبنان".

وشددت على أن "سوريا معنية بالمقاومة ولن تكون بعيدة عما يجري لحزب الله ولبنان"، قائلة: "نحن جزء من محور المقاومة في المنطقة".