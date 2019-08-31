"الانتقالي الجنوبي" يعتقل عشرات الموالين للحكومة في عدن

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في ​اليمن​ أنه اعتقل عشرات الموالين للحكومة في عدن يوم السبت بعد انسحاب قوات الرئيس ​عبد ربه منصور هادي​ من المدينة إثر ضربات جوية نفذتها ​الإمارات​.

وافادت وكالة "رويترز"، ان مسؤولين في المجلس الانتقالي الجنوبي وشهود عيان كشفوا ان قوات المجلس داهمت منازل وشركات بعد الانسحاب واعتقلت عشرات النشطاء والسياسيين ورجال الدين المؤيدين للحكومة موجهة إليهم تهمة "​الإرهاب​".

وذكر أربعة سكان لـ"رويترز"، إن الهدوء عاد نسبيا إلى عدن لكن المقاتلين الجنوبيين يجوبون الشوارع وشوهدوا وهم يقومون بمزيد من الاعتقالات في أنحاء المدينة.

ومن جانبها، صرّحت حكومة هادي أن الاعتقالات جرت "بدوافع سياسية“، لكن مصدرا أمنيا في المجلس الانتقالي الجنوبي نفى صحة ذلك، وقال إن عشرات "الإرهابيين والخارجين عن القانون" قد اعتقلوا.

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