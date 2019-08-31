أفادت قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بأن كلمة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، التي يقليها بعد قليل، لن تتطرق إلى ​العقوبات الأميركية​ على مصرف "​جمال ترست بنك​"، لكنها أشارت إلى أنها ستتطرق إلى الإعتداء الإسرائيلي.

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: كلمة عون لن تتطرق لعقوبات أميركا لكنها ستتناول إعتداء إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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