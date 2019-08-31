روحاني لماكرون: إسرائيل أخطأت بعدوانها على لبنان وسوريا والعراق

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إسرائيل تخطئ بحساباتها بعدوانها على لبنان وسوريا والعراق، مؤكدا أن إشعال النيران في المنطقة لن يكون لصالح أحد.
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد روحاني لماكرون أن لا حل عسكريا للأزمة اليمنية، ولا بد من إجراءات لإطلاق حوار سياسي بين اليمنيين.
وجدد الرئيس الإيراني رغبة بلاده في الحفاظ على الاتفاق النووي، مهددا بمواصلة تخفيض التزامات بلاده ضمن الصفقة ما لم تلتزم باقي الأطراف بها.
ولفت روحاني إلى أن هدف طهران في المفاوضات الجارية مع الأطراف الأوروبية في الاتفاق يتمثل بضمان التزام كافة الأطراف بكامل تعهداتها في إطار الصفقة، وضمان أمن الملاحة البحرية في مياه الخليج ومضيق هرمز.
وشدد على أن وقف كافة أشكال العقوبات على إيران سيشكل أرضية لأي مفاوضات مقبلة، لافتاً إلى أنه "إذا لم تنفذ أوروبا تعهداتها ستتخذ إیران خطوة ثالثة لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي".
من جانبه، وصف الرئیس الفرنسي زیارة وزیر الخارجیة الإیراني إلی باریس الأسبوع الماضي بالإیجابیة، قائلا إنها أثبتت تمسك الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بمبدأ التفاوض وحرصها على تامين مصالحها الوطنية.
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