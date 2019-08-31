الأنباء: مصرف لبنان يتواصل مع الخزانة الاميركية حول مصير "جمال بنك"

أشارت مصادر مصرفية، عبر صحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن ​مصرف لبنان​ هو من يتولى التواصل مع ​وزارة الخزانة الاميركية​ حول مصير "جمال تراست بنك" حيث هناك خياران، اما الاندماج او التصفية، اسوة بالمصرف اللبناني الكندي الذي حلت مشكلته بالاندماج مع فيرست ناشيونال بنك، والقرار في هذا لمصرف لبنان المركزي الذي طمأن المودعين الى ضمانة ودائعهم.

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