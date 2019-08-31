رئيس مطار بيروت: النظام الجديد يفتتح نهاية ايلول وعلى المسافرين التقيد بالتعليمات

أكّد رئيس ​مطار بيروت الدولي​، ​فادي الحسن​، ان الزحمة التي يشهدها ​المطار​، سببه موسم الذروة وبخاصة في الرحلات النظامية التي تقلع بحمولة كاملة، داعيا المسافرين المغادرين الى الوصول الى المطار قبل موعد رحلتهم بثلاث ساعات، اذا ارادوا الا يتأخروا على رحلاتهم، اما الذي يصل قبل ساعتين او ساعة ونصف، فبالتأكيد لن يستقل الطائرة في الموعد المحدد وعلى المسافرين التقيد بالتعليمات ".

وكشف الحسن ان الاسبوع المقبل ينتهي موسم الذروة، في حين نقوم بالتجارب لتشغيل النظام الجديد ويجب ان يفتتح في نهاية ايلول.

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