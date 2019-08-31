حبيش: الحكومة تلعب دور الاطفائي كي تمرر المرحلة الاقتصادية والامنية

كشف عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ أننا "أخذنا وعدا من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، أن يكون هناك تعيينات من الفئة الاولى وفي مجالس الادارة من أبناء عكار، وبدأنا بإعداد لائحة ممن يستطيعون أن يكونوا في هذه المراكز الشاغرة، وان شاء الله نستطيع ان ننجح مع زملائنا النواب، سواء في الكتلة او خارجها".

وخلال حفل نهائي الدورة التدريبية للأطفال والناشئة للعام 2019، على أرض مجمع القبيات الرياضي، اعتبر أن "على جميع الاحزاب السياسية في عكار أن تتوحد لانصاف عكار وابنائها، ونحن لدينا من الكفاءات ممن يستطيعون ان يتولوا مناصب، إبتداء من رئاسة الجمهورية والى اخر السلم الوظيفي، فعكار غنية بطاقاتها وشبابها، لكن علينا التوحد والضغط بكافة الاشكال للوصول الى ذلك الهدف".

ولفت إلى أنه "الحكومة اذا ما سارت الامور على ما يرام، وإن شاء الله لا تصدق التنبؤات والتهويل بعدوان اسرائيلي على لبنان، وأخرها ما حصل في ​الضاحية الجنوبية​، وهو عدوان سافر ومستنكر ومدان، وهناك تخوف من ردات فعل، ونحن في ظرف اقتصادي صعب جدا، لكن اذا ما استطعنا ان نحفظ الامن، بصدد اقرار الدفعة الاولى من مشاريع سيدر، ونحن كنواب سبعة في عكار، نجتمع ونضع الخطط والمشاريع لعرضها على الحكومة، وسنسعى للحصول على مشاريع لعكار، بقيمة مليار دولار كمرحلة اولى من مشاريع سيدر، كي نعطي عكار جزء من حقها".

وأشار إلى أن "الحكومة تلعب دور الاطفائي كي تمرر المرحلة الاقتصادية والامنية، وكذلك ندخل على موازنة ال 2020، التي ستتضمن ايضا اجراءات صعبة كي نستطيع تمرير هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد، وأعلم انكم جميعا تضحون، وانا التقي العديد من الناس، وخاصة في عكار، فالناس صعب عليها ان تتحمل المزيد من التقشف، لكن المرحلة تقتضي ذلك، وعلينا جميعا ان نضحي لاجل البلد ومستقبله".