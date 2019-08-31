سرقة أسلاك نحاسية يقطع الكهرباء والمياه عن بعض مناطق مرجعيون

قام مجهولون من الأسلاك النحاسية، من خطوط التوتر المتوسط التابعة ل​مؤسسة كهرباء لبنان​، من مفرق ​دير ميماس​ إلى مثلث القليعة- برج الملوك- تل نحاس، محلة تلة لوبية في خراج بلدة القليعة، مما تسبب بانقطاع ​التيار الكهربائي​ عن بعض المنازل وحاجز الجيش على جسر ​الخردلي​، وتوقف ضخ ​المياه​ لبلدة ​كفرتبنيت​.

وستقوم الفرق الفنية التابعة ل​مؤسسة الكهرباء​ وشركة مراد في مكتب ​مرجعيون​، ابتداء من يوم غد بإصلاح الوضع واستبدال الأسلاك النحاسية المسروقة بأسلاك ألومينيوم.