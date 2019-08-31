سرقة أسلاك نحاسية يقطع الكهرباء والمياه عن بعض مناطق مرجعيون

قام مجهولون من الأسلاك النحاسية، من خطوط التوتر المتوسط التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، من مفرق دير ميماس إلى مثلث القليعة- برج الملوك- تل نحاس، محلة تلة لوبية في خراج بلدة القليعة، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المنازل وحاجز الجيش على جسر الخردلي، وتوقف ضخ المياه لبلدة كفرتبنيت.
وستقوم الفرق الفنية التابعة لمؤسسة الكهرباء وشركة مراد في مكتب مرجعيون، ابتداء من يوم غد بإصلاح الوضع واستبدال الأسلاك النحاسية المسروقة بأسلاك ألومينيوم.
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