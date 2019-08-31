كريدية: لا صحة لما يتم تداوله عن تعرض أوجيرو لهجوم سيبراني

نفى المدير العام ل​اوجيرو​ ​عماد كريدية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تعرض اوجيرو لهجوم سيبراني، مؤكدا أن حركة الداتا طبيعية تماماً.

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