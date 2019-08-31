الناقلة الإيرانية "أدريان داريا" تغير وجهتها وتبتعد عن تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

حولت الناقلة العملاقة "أدريان داريا 1"، التي تسعى الولايات المتحدة للاستيلاء عليها لحملها النفط الإيراني، مسارها عن ميناء إسكندرون في تركيا.

وتعرض السفينة "في انتظار أوامر" كوجهة لها، وفقًا لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها وكالة أنباء بلومبرج. ويعني هذا أن قبطان السفينة ينتظر تعليمات حول الخطوة التالية للسفينة. وغيرت الناقلة وجهتها عدة مرات في الأيام القليلة الماضية فيما تبحر شرقا عبر البحر الأبيض المتوسط.

ولعبت الناقلة، المعروفة سابقا باسم "جريس 1"، دورا رئيسيا في نزاع دام أشهر بين الغرب وإيران. واحتجزت القوات البريطانية الناقلة قبالة جبل طارق في أوائل يوليو، للاشتباه في قيامها بنقل نفط إلى سورية في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة في 15 أغسطس، مشيرة إلى أن إيران قدمت ضمانات بأن السفينة لن تبحر إلى جهة يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة عبر موقع تويتر في وقت متأخر من أمس الجمعة بأن الحكومة لديها معلومات موثوقة تفيد بأن الناقلة متجهة إلى ميناء طرطوس السوري.