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عاجل / داعشى يتبنى الهجوم على الحزام الامني في عدن

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 قالت وكالة روترز منذ قليل ان تنظيم داعش الارهابي تبنى  الهجوم  الذي استهدف قوات الحزام الامني في عدن

 

وكان هجوما استهدف تفجير بعبوة ناسفة منذ ساعات  قوات تابعة لـ "الحزام الأمني" المدعومة إماراتيا وأكدت وسائل إعلام يمنية وقوع العديد من القتلى والجرحى.

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