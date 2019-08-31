الولايات المتحدة ترصد تحركات قمر صناعي عسكري روسي

قالت القيادة الأمريكية الشمالية للدفاع الجوي الفضائي (نوراد) اليوم السبت إنها رصدت منذ بداية العام الجاري العديد من مناورات مركبة الفضاء العسكرية الروسية /كوسموس-2521/ والتي يطلق عليها بشكل غير رسمي القمر الصناعي "المُفتش".
وأوضحت القيادة - في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن القمر الصناعي
وقالت (نوراد) إن مسار رحلة كوسموس-2521 حول الأرض تتحرك بحيث يحلق خلال النهار فوق أنحاء مختلفة من أمريكا الشمالية أكثر من 10 مرات.
والقمر الصناعي كوسموس - الذي أطلق في 23 يونيو 2017 من المحطة الفضائية "بليستسك" - قادر على القيام بمناورات مدارية بمئات الكيلومترات. وبدأ القمر في إجراء مناورات بشكل منتظم في الفضاء بداية من أكتوبر 2017.
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