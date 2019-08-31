المركز الثقافي الروسي في واشنطن يقيم معرضا لإحياء ذكرى بداية الحرب العالمية الثانية

ذكرت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم السبت، أنها ستقيم معرضا تاريخيا ووثائقيا في المركز الثقافي الروسي في واشنطن إحياء لذكرى بداية الحرب العالمية الثانية،اعتبارا من غد الأحد الموافق أول سبتمبر.

وقالت السفارة - في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - إن المعرض

وعنوانه "عام 1939.. اندلاع الحرب العالمية الثانية" سيسلط الضوء على الفترة من تفكيك تشيكوسلوفاكيا في مارس 1939 والنفوذ المتزايد لألمانيا في وسط وجنوب شرق أوروبا حتى احتدام الأزمة السياسية العالمية في صيف 1939 وهجوم ألمانيا على بولندا في أول سبتمبر 1939".وأضافت السفارة أن "المواد المجموعة ستلقي الضوء على الأحداث التي أدت إلى الحرب العالمية وستسمح للزوار بفهم أسباب فشل إنشاء تحالف واسع النطاق ضد هتلر بمشاركة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية ومنطق الخطوات التي اتخذتها القيادة السوفيتية في هذا الوضع الدولي".وأوضحت السفارة أن المعرض سيقام حتى الثامن من سبتمبر وستكون أبوابه مفتوحة للجميع.