غرق مروحية عقب سقوطها في أحد المسطحات المائية بضواحي موسكو

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم السبت سقوط مروحية خاصة صغيرة في مسطحات "كلازما" المائية بضواحي موسكو، ومن ثم غرقها. وقالت الخدمة الصحفية للإدارة الإقليمية لوزارة الطوارئ - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن الوزارة تلقت بلاغا يفيد بسقوط مروحية إثر اصطدامها بخطوط الكهرباء، وسقطت على بعد 50 مترا من ضفة القناة المائية".

وأشارت إلى أنه عند وصول (فرق الإنقاذ) إلى مكان (السقوط)، لم يتم رصد المروحية بصريا. اصطدامها بخطوط الكهرباء، وسقطت على بعد 50 مترا من ضفة القناة المائية".وأشارت إلى أنه عند وصول (فرق الإنقاذ) إلى مكان (السقوط)، لم يتم رصد المروحية بصريا.

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