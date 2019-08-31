مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل أعماله في اليمن ولبنان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول من أمس 847 سلة غذائية، تزن 62 طنا و678 كيلوجراما في مناطق الشقفة، العوامة، الظهر، السادة المغتربين، الغرزة، الذراع القضب، الضابرة، مجبر، بني حسين، الملاصية، الحجافية، الشرافية التابعة لمديريتي حرض وحيران بمحافظة حجة، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 4000 فرد. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

كما قدم المركز أمس ثلاث سيارات إسعاف مجهّزة بالمعدات الطبية إلى جمعية سبل السلام الاجتماعية التي ستقوم بتقديم مهمات إسعافية في مدينة المنية الشمالية وضواحيها، وذلك ضمن مشروع «دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين السوريين» في لبنان، وجرى التسليم في مقر سفارة المملكة ببيروت بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، والنائب اللبناني عثمان علم الدين، ورئيس جمعية سبل السلام الاجتماعية الشيخ رسلان محمد ملص، وفريق المركز وعدد من أعضاء الجمعية والمسعفين والإعلاميين.

وتوجّه النائب عثمان علم الدين بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على هذه العطاءات الإنسانية التي يقدمونها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، مثمنا التعاطي السعودي المباشر مع مؤسسات المجتمع المدني اللبناني والجمعيات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة لكل محتاج، وأوضح رئيس جمعية سبل السلام الاجتماعية الشيخ رسلان ملص، أن السيارات المقدمة ستسهم في نقل المرضى وجرحى حوادث السير في منطقة الشمال، وهي ستخفف من معاناة المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين والفلسطينيين. ونوه الشيخ ملص بمرتكزات عمل مركز الملك سلمان للإغاثة القائمة على الحيادية وإتقان العمل وتلبية الواجب وسرعة التلبية.