تطور ميداني
ميدانياً، أعلن الجيش اليمني تحقيق قواته في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمال اليمن، تقدمًا ميدانيًا جديدًا عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وذكر مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش تمكنت من إحكام السيطرة الشاملة على جميع الطرق المؤدية إلى وادي آل بو جبارة وقطع جميع خطوط إمدادات ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى المنطقة، وأشار إلى أن قوات الجيش شنت قصفًا مدفعيًا مكثفًا على مواقع وتجمعات الميليشيا في أطراف وادي آل بو جبارة في ذات المناطق، بينما تزامنت المواجهات مع غارت مكثفة لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تحركات وتعزيزات للإرهابيين الحوثيين بالمنطقة.
غارات جوية في حجة
وفي حجة، أعلنت قوات الجيش اليمني، أمس، سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن. وأوضح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، أن مقاتلات التحالف العربي نفذت عدة غارات
جوية استهدفت تجمعات للمقاتلين الحوثيين، كما استهدفت عربات عسكرية ومخازن أسلحة شمال مدينة حرض شمال المحافظة، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء تلك الغارات إلى جانب تدمير مخازن أسلحة.
اعتقالات في عدن
على صعيد آخر، قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إن قواته اعتقلت عشرات الموالين للحكومة في عدن، أمس، بعد انسحاب قوات الرئيس عبدربه منصور هادي من المدينة الساحلية بعد ضربات جوية نفذتها الإمارات. وقال مسؤولون في المجلس الانتقالي الجنوبي وشهود، إن «قوات المجلس داهمت منازل وشركات بعد الانسحاب واعتقلت عشرات النشطاء والسياسيين ورجال الدين المؤيدين للحكومة موجهة إليهم تهمة الإرهاب».
تطورات في المشهد اليمني خلال 24 ساعة
نائب الرئيس اليمني يثمن دعم المملكة واهتمامها باستقرار اليمن
الفريق صالح يشيد بتضحيات الجيش وثباته في وجه الميليشيا الانقلابية
الجيش يقطع خطوط إمداد الإرهابيين الحوثيين في صعدة
مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات للانقلابيين في وادي آل بو جبارة
الانتقالي الجنوبي يعتقل عشرات الموالين للحكومة في عدن
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية تثمن دعم المملكة والجيش يتقدم في صعدة وحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.