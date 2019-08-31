وفاة فلسطيني وإصابة 75 في احتجاجات الجمعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن شابا توفي متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال احتجاجات الجمعة الأسبوعية قرب الحدود مع إسرائيل، من جهة أخرى، قالت الوزارة: إن 75 فلسطينيا جرحوا بينهم 42 أصيبوا بالرصاص، خلال المواجهات في احتجاجات الجمعة الثانية والسبعين لـ»مسيرة العودة» قرب السياج الحدودي شرق خان يونس، في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة في بيان، إن «بدر الدين نبيل موسى أبو موسى (25 عاما) استشهد أمس في مستشفى غزة الأوروبي، متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس الجمعة شرق خان يونس» في جنوب القطاع. وأوضح أن أبو موسى «أصيب برصاص في الرأس»، بينما كان يشارك إلى جانب مئات الفلسطينيين في الاحتجاجات الجمعة قرب الحدود الشرقية بين القطاع وإسرائيل، وتابع: 75 مواطنا أصيبوا بجروح مختلفة من بينهم 42 مصابا بالرصاص الحي في هذه المواجهات.



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