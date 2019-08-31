واشنطن تفرض عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن السفينة «ملكيّة مصادرة»، وفقا لقرار يتعلق بمكافحة الإرهاب، وكل من يقدم الدعم «لأدريان داريا 1» يواجه خطر فرض عقوبات عليه، وكان لبنان قد نفى الجمعة ما أعلنه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو من أن موانئه ستستقبل ناقلة النفط الإيرانية المحملة بـ2,1 مليون برميل من النفط، تبلغ قيمتها حوالى 140 مليون دولار. وفيما نفت إيران بيع النفط إلى دمشق، يقول الخبراء إن السيناريو المرجح هو نقل الحمولة من سفينة إلى أخرى، فيما الوجهة النهائية هي مرفأ سوري.
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