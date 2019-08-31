طهران تعدم 9 سجناء ومطالبة للأمم المتحدة بالإدانة

ودعت المقاومة الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان وجميع منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى إدانة الموجة الجديدة من عمليات الإعدام في إيران، مؤكدة ضرورة إحالة ملف الانتهاكات لحقوق الإنسان للنظام في إيران إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات وعقوبات ملزمة عليه، على صعيد مماثل، نظمت الدائرة الأولی لبلدية باریس یومی الخمیس والجمعة الماضيين معرضا ومؤتمرا في مبنى البلدية، وذلك بمناسبة الذكری الواحدة والثلاثین للمجزرة الجماعیة بحق 30 ألف سجین سیاسي من مجاهدي خلق عام 1988، وعرض خلاله شهادات ووثائق وصور عن هذه المجزرة.
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