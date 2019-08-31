26 مرشحا لانتخابات الرئاسة التونسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن قبول 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية ضمن القائمة النهائية المقبولة، بينما تجرى الانتخابات المبكرة يوم 15 سبتمبر، على أن تبدأ الحملات الانتخابية غدا الإثنين، وكان 97 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم للهيئة، لكن بعد النظر في كافة الترشحات ومدى استيفائها للشروط والتزكيات، أعلنت الهيئة في مرحلة أولى يوم 14 أغسطس عن قبول 26 مرشحا. ويأتي أبرز المرشحين في القائمة النهائية رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي ومرشح حركة النهضة الإسلامية عبدالفتاح مورو والرئيس السابق المنصف المرزوقي. كما تضمت القائمة رجل الأعمال الموقوف في السجن نبيل القروي لتهم تتعلق بالتهرب الضريبي.



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