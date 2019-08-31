القواعد العسكرية التركية في المنطقة قنابل موقوتة

أحمد عاطف، عبدالله أبو ضيف، شعبان بلال (القاهرة)

لماذا تزرع تركيا قنابلها في المنطقة عبر إنشاء القواعد العسكرية؟ القواعد العسكرية التركية وصلت إلى 5 قواعد بإعلان إنشاء قاعدة جديدة وثانية في قطر إلى جانب قواعدها في الصومال وسوريا والعراق والوجود العسكري في أفغانستان و«قبرص التركية». وقد أعلنت مصادر من الحكومة التركية قبل أسبوعين بناء قاعدة عسكرية جديدة في قطر، إضافة إلى القاعدة الحالية والوجود الأمني التركي الذي تضاعف خلال العامين الماضيين. وذكرت تقارير غربية أن القوات التركية في الدوحة تولت جزءاً من المهام الأمنية لحماية القصور والمباني الحكومية الحساسة بعد أنباء عن تشكك في ولاء القوات القطرية.

الإعلان عن القاعدة التركية الجديدة في قطر، يثير الكثير من التكهنات بشأن سعي أنقرة إلى دق طبول الحرب في المنطقة وسط محاولات دولية لنزع فتيل التوتر؟ ولكن، لماذا تكثف الدوحة الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها عبر توسيع القاعدة الأميركية وإضافة قاعدة تركية ثانية؟. ثمة تساؤلات عديدة يفرضها تسلسل الأحداث والتطورات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والتورط القطري التركي في الكثير من مآسيها.

استراتيجية توسعية

في هذا الإطار، أكد خبراء لـ«الاتحاد» أن تزايد توجه تركيا لبناء القواعد العسكرية يأتي ضمن استراتيجيتها التوسعية، وأن لديها فرصة «تاريخية» في استغلال الوضع العربي الراهن لمد نفوذها، وأن هذه الاستراتيجية التي صاغتها تركيا قبل أكثر من 10 سنوات أضعفها سقوط جماعة «الإخوان» الإرهابية في مصر وافتضاح أمرها في العالم العربي، ولذلك تسعى أنقرة لتعويض خسارتها الاستراتيجية في «الإخوان» عبر احتضان نظام الحمدين القواعد العسكرية التركية وتحولها إلى حارس للنظام في الدوحة.

وكشف مصدر مطلع ومقرب من دوائر صنع القرار في دولة عربية لـ«الاتحاد» أن قيادات الدول العربية قامت بتقييم القرار التركي بإنشاء قاعدة ثانية في قطر وتوسيع القاعدة الأميركية، وستتخذ القرار المناسب في حال تهديد أي وجود عسكري للأمن القومي العربي، مؤكدين أن المخاطر من وجود هذه القواعد العسكرية التركية لا تغيب عن العقل السياسي والعسكري للرباعي العربي والدول العربية بصفة عامة.

أدوات عواقبها وخيمة

يقول محمد عبدالقادر، الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية لـ«الاتحاد»، إن لدى تركيا أحلاماً توسعية في الشرق الأوسط، وترى أن لديها فرصة تاريخية في المنطقة ودولها التي تعاني حالة ضعف، مشيراً إلى أن أنقرة تسعى لمد نفوذها في المنطقة بأشكال وجود مختلفة. ويقول عبدالقادر إن تركيا لا تدرك العواقب الوخيمة للتوسع في القواعد العسكرية في المنطقة، مشيراً إلى أن أنقرة تحاول استعادة ما تظن أنها فقدته بسبب استراتيجيات الدول الاستعمارية في القرن الماضي، وانهيار الدولة العثمانية.

ويقول الباحث السياسي إن تركيا تحاول أن تستخدم هذه القوات والقواعد المنتشرة في الكثير من الدول بداية من قطر وليبيا وسوريا والصومال وغيرها، كأداة من أدوات السياسة الخارجية لديها، وخاصة أنها تريد أن تعرف نفسها باعتبارها طرفاً دولياً، مشدداً على أنها تحاول أن تكون على شاكلة بعض الدول الأوروبية الكبيرة باستغلال حالة الضعف السياسي التي تعانيها بعض الدول العربية.

وكشف محمد عبدالقادر أن القواعد التركية في إمارة قطر، تعد سبباً رئيساً فيما وصلت إليه الأحوال داخل أنقرة، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في هزائم حزب العدالة والتنمية وأردوغان في الانتخابات المحلية الأخيرة، مشيراً إلى أن تركيا تذهب لإقامة قاعدة عسكرية جديدة في قطر، لتزيد عدد القواعد العسكرية الأجنبية المتواجدة هناك بالفعل، ومن ضمنها قاعدة عسكرية تركية أقيمت خصيصاً للمحافظة على أمن تميم بن حمد.

وأضاف عبدالقادر أن الإجراءات التركية لن يتضرر منها سوى تركيا نفسها، خاصة مع استمرار الأداء الاقتصادي المتواضع من حكومة حزب العدالة والتنمية التي تواجه صعوبات سياسية واقتصادية كبيرة، يتم على إثرها استجلاب خطر تدخل خارجي، والاشتباك الوهمي من قبل أردوغان وحزبه مع دول أخرى.

ووفقاً لصحيفة «حرييت» التركية، فإن الجنود الأتراك يواصلون أداء واجباتهم في الدوحة، تحت قيادة القوات المشتركة القطرية التركية، وذكرت أن القاعدة الجديدة سيفتتحها الرئيس التركي مع تميم بن حمد في الخريف المقبل.

وقالت الصحيفة إن القاعدة العسكرية الأولى بدأت أعمالها في أكتوبر 2015 «في نطاق العلاقات العسكرية الثنائية بين تركيا وقطر، وفي ديسمبر 2017، تمت تسميتها القيادة المشتركة بين قطر وتركيا»، وقالت، إن «تركيا بامتلاكها قاعدة عسكرية دائمة في قطر أصبحت قوة»!

تزايد التهديدات الخارجية

ومن جانبه، قال محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، إن المنطقة العربية تشهد في المرحلة الحالية تخمة في القواعد العسكرية، موضحاً أن هذه ظاهرة جديدة لم تكن قائمة في العالم العربي حتى وقت قريب. وأشار العرابي إلى أن دولة مثل قطر أراضيها مفتوحة للوجود التركي والأميركي، ما يزيد الموقف تعقيداً أكثر من محاولة حماية نفسها من أخطار تتوهمها، موضحاً أن تركيا تحاول ليس فقط إنشاء قواعد عسكرية في قطر، ولكن أيضاً تعمل على إقامة قاعدة عسكرية في الصومال، وتتحرك لدعم بعض الجماعات الإرهابية في ليبيا وسوريا وغيرهما، مشيراً إلى مخاطر التهديدات المستمرة من جانب تركيا على الأوضاع في شمال سوريا، وتلويحها المستمر بإقامة مناطق آمنة في شمال سوريا بحجة مواجهة الأكراد، وهو ما قد يعكس مخططاتها من العمل على تقسيم سوريا.

وشدد وزير الخارجية المصري الأسبق على أن العالم العربي أصبح مليئاً بالتدخلات الخارجية، لافتاً إلى أن بعض الدول وخاصة قطر هي السبب في تفاقم هذه الظاهرة بشكل أصبح ملحوظاً، مشيراً إلى أن هناك تدخلات ومحاولات للتمدد الإيراني في المنطقة، وهي إحدى الظواهر الموجودة حالياً، ما جعل المنطقة تحت ضغوط كبيرة. وأكد العرابي أن المنطقة منذ فترة تعاني عدم الاستقرار، والبعد عن احتمالات حل سياسي لمشاكل مزمنة موجودة حالياً مثل اليمن وسوريا وليبيا، يزيد من التهديدات للمنطقة العربية ومنطقة الخليج العربي.

أين تذهب أموال الشعب التركي؟

يشدد تورغوت أوغلو، الباحث السياسي التركي، على أنه من الضروري وقف تصرفات حزب العدالة والتنمية وأردوغان عما يقوم به من إباحة التصرف في أموال الشعب التركي لحماية أصدقائه، وخاصة قطر وأميرها تميم بن حمد وجماعة «الإخوان» التي ثبت عبر تصرفاتها الأخيرة أنها غير جديرة بالمساندة، خاصة مع إعلان فرع الشباب داخل الجماعة، تورط القيادات في سرقة أموالهم وأموال آخرين في مصر، مشيراً إلى أن أموال الشعب التركي حق خاص به، ولا يمكن صرفها على مصالح خاصة في تركيا وقطر تعزز من وجود حزب العدالة والتنمية.

وأضاف أوغلو أن أردوغان سيستمر في تكبد معاناة كبيرة في الانتخابات القادمة، خاصة مع هذه التصرفات التي تتسبب في إحباط الشعب التركي وزيادة السخط عليه، وقد عوقب على تصرفاته في الانتخابات المحلية الأخيرة، إلا أنه مستمر فيما هو فيه ويتجه لفتح قاعدة جديدة في الدوحة!

وأكد أوغلو أن تركيا وإيران وقطر ترغب في تشكيل تحالف مواجه للتحالف العربي، وهو الأمر الذي تحاول الدول الثلاث فيه إدخال روسيا للضغط على الولايات المتحدة الأميركية، والتي لا تريد فقدان النفوذ السياسي والعسكري في المنطقة لمصلحة الجانب الروسي، وبالتالي استمالتها للوقوف إلى جانبهم أمام الجانب الآخر من المعتدلين في دول التحالف العربي.

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أجندة «التخريب» المشتركة

يقول السفير محمد الشاذلي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن التدخلات الخارجية عموماً شيء غير مرغوب فيه، مشدداً على أنه لا يقبل بوجود أي قواعد عسكرية تركية في أي بلد عربي، لافتاً إلى أن تركيا بلد له مطامع في المنطقة العربية.

وأضاف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن إنشاء قاعدة تركية في قطر أو في أي مكان في الأراضي العربية شيء سلبي وانتهاك لأراضينا ومصالحنا، ولا يخدم أي مصلحة عربية، لافتاً إلى أن الشيء نفسه يقال على القواعد العسكرية الأخرى.

وأشار الشاذلي، إلى أن هناك مصالح مشتركة وأجندة واحدة لكل من قطر وتركيا في المنطقة، موضحاً أن السبب وراء إنشاء القاعدة هو أن هناك مواجهة بين قطر وبين العديد من الدول العربية، وتبحث عن حليف في هذه المواجهة.

وأكد أن تركيا بلد له أطماع في المنطقة، ويستغل ذلك لمصلحته، مشدداً على أن الخلافات العربية لابد أن تحل داخل البيت والأسرة العربية، وأن دخول أطراف خارجية لا يفيد الأمن العربي.

وتساءل الشاذلي، هل تتخيل أن أي دولة لها قاعدة وتوجد في الأراضي العربية من أجل خدمة المنطقة العربية؟، مجيباً.. بالعكس، لهم أجندتهم الخاصة ومخططاتهم، وقطر تعطيهم موطئ قدم على أراضيها وليس لخدمة المصالح العربية.

استغلال تركيا لعزلة قطر

واتفق اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري مع سابقه، حيث قال إن قطر حالياً تشعر بعزلة ما بين دول الخليج ودول المنطقة بعد المقاطعة الرباعية لها، موضحاً أنها تسعى لتأمين نفسها بالاعتماد على أميركا بدعم قاعدة العديد بـ8 مليارات دولار من أموال الشعب القطري، وأيضاً الاتجاه نحو إنشاء قاعدة عسكرية جديدة.

وأوضح في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن هناك سببين وراء قيام قطر بإنشاء قاعدة عسكرية تركية جديدة، الأول تأمين بقاء النظام القطري في الحكم وتأمين تحركاته، خاصة أن الجيش القطري غير وطني، فعناصره من دول أخرى مجنسون بالجنسية القطرية.

وأضاف اللواء سمير فرج، أن السبب الثاني وراء استضافة قاعدة تركية في قطر هو منع أي عنصر من مهاجمة قطر، لأن قواها العسكرية محدودة، موضحاً أن قطر اشترت في صفقة أسلحة ما يقارب 50 طائرة لا تستطيع تشغيل سوى 10 منها، لعدم وجود معونة فنية وقدرة على التمويل بالوقود والذخيرة والمتابعة بالرادارات لكل هذه الطائرات لعدم وجود عناصر مدربة على ذلك، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أنقرة تستغل ما تعانيه الدوحة من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية وعسكرية لها على حساب قطر والمنطقة.

وشدد على أن هناك علاقات معروفة بين الدوحة وأنقرة وطهران، لافتاً إلى أن هذه الدول الثلاث تمثل مثلث الشر في المنطقة، موضحاً أنها تدعم الإرهاب والجماعات المتطرفة ما يهدد منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الخبير العسكري، أن وجود قاعدة تركية في قطر يمثل تهديداً للأمن القومي لمنطقة الخليج، موضحاً أن تركيا لها أطماع سياسية معروفة على خلاف أميركا التي تسعى نحو تأمين مصادر الطاقة الخاصة بها.

مخاطر على المنطقة

اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري والاستراتيجي، قال إن طموحات تركيا في استعادة هيمنتها على المنطقة موجودة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، مشدداً على أن قطر تحاول مواجهة المقاطعة العربية بتسخير قدرتها لمصلحة تركيا كحليف لها في المنطقة.

ولفت إلى أن هذه القواعد العسكرية في قطر هي وسيلة من ضمن وسائل لتحقيق مصالح تركيا على حساب المنطقة، مشيراً إلى أن هذه القواعد هي ورقة للعمل العسكري والسياسي قد تلجأ تركيا إليها في مساعي الهيمنة على المنطقة.

وشدد الخبير العسكري والاستراتيجي، على أنه من حق أي دولة أن تلجأ إلى العمل على التعاون العسكري وغير العسكري مع الدول الأخرى، وذلك يشتمل على استضافة قوات أجنبية، إلا أن الوضع بالنسبة لما تقوم به قطر وتركيا مختلف، لأن هذه القواعد هي بلاشك تشكل خطورة على المنطقة العربية، خاصة منطقة الخليج، قائلاً إن إنشاء قاعدة تركية في أي مكان من المنطقة هو مصدر خطر على بقية المنطقة، وهذا يحتاج إلى الوصول إلى نوع من الفهم الموحد لكيفية تحقيق الأمن العربي.

وطالب طلعت مسلم بضرورة أن يكون هناك تفعيل للقوة العربية المشتركة لمواجهة أي خطر في المنطقة، ولتكون موضع قوة في توازنات القوى في المنطقة العربية.

حقيقة مخاوف «الحمدين»

وبدوره أكد خالد الشهري، الباحث والمحلل السياسي السعودي، أن استمرار قطر في سياسة بناء القواعد الأجنبية والتوسع فيها لمصلحة دول أجنبية، يوضح مدى الرعب الذي يعيش فيه تنظيم الحمدين الإرهابي في الفترة الأخيرة، مع زيادة التوتر الذي تسببت فيه جماعة الحوثي الإرهابية في منطقة الخليج والهجمات التي شنتها إيران على سفن أجنبية، ما جعل دولاً مؤثرة في المجتمع الدولي تقرر تشكيل تحالف لحماية الملاحة في منطقة الخليج، وهو الأمر الذي أرعب قطر أكبر داعم لإيران في المنطقة العربية، خاصة أن قطر وإيران منبوذتان بشكل واضح من محيطهما، ما يجعلهما تهربان إلى الجانب الأجنبي أملاً في حمايتهما في حال وقوع صراع وتعقد الأمور. وأضاف الشهري أن على الدول العربية أن تؤكد رفضها للتوسع القطري في سياسة بناء القواعد، خاصة لدول مثل تركيا التي لها أهداف غير واضحة في منطقة الخليج، حيث تحاول وضع يدها كقوة إقليمية في المنطقة، وهو الأمر الذي نجحت بشكل كبير فيه داخل سوريا والعراق، بينما تبقى قوة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حائلاً أمام مساعي نظام تركيا لتحقيق الأمر نفسه في منطقة الخليج العربي، وبالتالي تحاول بشتى الطرق احتضان قطر، وإيهام نظام الحكم فيها بقيادة تنظيم الحمدين بحمايتهم من محيطهم، والذي هو بالأساس إخوتهم الذين لا يطلبون شيئاً سوى توقف النظام القطري عن دعم الإرهاب كما هو سابق في بيانات الدول الأربع المقاطعة لقطر.

وأشار الشهري في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أنه على الجانب القطري الوعي دائماً أن الجيران هم الأقرب في حال توتر الأوضاع، وأن المملكة العربية السعودية أكبر حاضن للدول العربية، والإمارات العربية المتحدة، أكبر داعم إنساني للشعب القطري على مدار تاريخه، وبالتالي يجب عليهم اللجوء إلى هؤلاء وليس أصحاب المصالح من الدول التي تعادي بالأساس العرب، ولها سوابق تاريخية في المنطقة العربية تسببت في مقتل الكثيرين خلال مذابح عسكرية سجلها التاريخ.

قلق الانقلاب التركي

ومن جانبه قال الباحث العسكري في برنامج الدراسات العسكرية بالمنتدى العربي لتحليل السياسات محمد الكناني، إن تركيا تسعى لتحقيق مصالحها على حساب المنطقة، موضحاً أنها تسعى جاهدة لزيادة نفوذها من خلال القاعدة العسكرية في الصومال وقطر. وأشار الكناني في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن أردوغان يسعى لإشغال قواته العسكرية أيضاً في أي صراعات خارجية حتى لا يتكرر سيناريو الانقلاب عليه، لافتاً إلى أنه فشل أيضاً بعد سقوط الرئيس السوداني في السيطرة على جزيرة سواكن وعمل قاعدة عسكرية فيها.