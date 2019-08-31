عمدة إسطنبول يطالب بإنهاء «الظلم»

إسطنبول (وكالات)

طالب عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو بالوقوف ضد الظلم وعدم الشرعية بغض النظر عمن يتضرر، جاء ذلك خلال زيارة قام بها أوغلو لمدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا أمس، دعماً لعمدة المدينة السابق الذي تمت إقالته بسبب ما يزعم عن علاقته بالإرهاب وحل محله حاكم عينه الرئيس، رجب طيب أردوغان، وكان أوغلو يتحدث في مقر حزبه «الشعب الجمهوري» في مدينة ديار بكر.

وكان عمدة المدينة، عدنان سلجوق ميزراكلي من حزب «الشعوب الديمقراطي» ورئيس بلدية ماردين، أحمد تورك ورئيسة بلدية فان، بديعة أوزجوكتشي إرتان قد تمت إقالتهم من مناصبهم في 19 أغسطس، بسبب ما يزعم من صلاتهم بحزب العمال الكردستاني.

وحل محل الثلاثة الذين كانوا قد جاؤوا في الصدارة في الانتخابات في 31 مارس الماضي، حكام إقليميون، عينهم أردوغان، وهو رئيس حزب «العدالة والتنمية».

وقد أكد رؤساء البلديات الثلاث أنهم بصدد مقاضاته أمام القضاء، واصفين قرار إقالتهم بـ «الانقلاب السياسي».

وقال تورك: «لقد حرمنا من فرصة خدمة الشعب بسبب الانقلاب السياسي في 19 أغسطس».

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول: «إنه قرار سياسي يهدف لمنع الشعب الكردي من الدفاع عن الديمقراطية وترهيبه ولجم جهوده لإحداث تغيير في تركيا». وأثارت إقالة رؤساء بلديات المدن الثلاث الكبرى في جنوب شرق البلاد-حيث الغالبية الكردية، بعد أشهر من فوزهم في الانتخابات في 31 مارس- مظاهرات قمعتها الشرطة بالقوة واعتقلت على إثرها مئات المحتجين.