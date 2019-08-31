غسان سلامة يبحث بالقاهرة وقف إطلاق النار في طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تدفع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا نحو وقف إطلاق نار شامل في ليبيا، وتعزيز الحل السياسي بدعم من الدول المعنية بالأوضاع في ليبيا، خاصة دول الجوار الليبي ودول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي.

وقالت مصادر أممية لـ«الاتحاد»: إن المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة سيصل القاهرة خلال ساعات ضمن المشاورات التي يقوم بها سلامة لتعظيم فرص الحل السياسي للأزمة الليبية، فضلاً عن رغبته في تحقيق توافق إقليمي ودولي على دعم العملية السياسية، ووقف إطلاق النار في طرابلس.

وتأتي زيارة غسان سلامة إلى القاهرة في ظل تحركات أوروبية لعقد مؤتمر دولي حول الأزمة الليبية بالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي إلى ليبيا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وستطرق المشاورات إلى التوافق على ضرورة نزع فتيل الأزمة ووقف إطلاق نار شامل في البلاد ومكافحة الإرهاب.

ونفذ سلاح الجو الليبي غارات جوية على تمركزات المسلحين في طرابلس وغريان، ما أدى لتدمير عدد من آليات المسلحين وسقوط قتلى في صفوف الميليشيات المسلحة.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي: إن سلاح الجو استهدف صباح أمس السبت تمركزات ميليشيات غريان المسلحة، موضحاً أن الاستهداف أدى إلى مقتل عدد من الميليشيات في غريان.

وأكد قائد التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب أن القوة التي استهدفها سلاح الجو تتشكل من شورى بنغازي الإرهابي، وعناصر تنظيم «القاعدة» التابعة لأبوعبيدة الزاوي وعدد من المرتزقة التشاديين الذين جلبهم أسامة جويلي وهو قائد عسكري في قوات حكومة «الوفاق».

إلى ذلك، أكدت مصادر ما نشرته «الاتحاد» في عددها أمس السبت حول وجود تحشيدات وتعزيزات لقوات الجيش الليبي في مدينة ترهونة، مشيرة إلى قيام الجيش الليبي بعمليات إخلاء لمخازن السلاح في معسكر الساقية، وانتشار عسكري ضخم للقوات المسلحة الليبية في شوارع المدينة.

بدوره، نفذ سلاح الجو التابع للجيش الليبي عدة ضربات على تمركزات المجموعات المسلحة في وادي الربيع وعين زارة، إضافة إلى غارة جوية استهدفت تمركزاً بالقرب من سجن الجندوبة أدى إلى مقتل عنصر وإصابة آخرين لقوات الوفاق.

وأكدت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد» أن محاور القتال في طرابلس شهدت اشتباكات في وادي الربيع وعين زارة، مشيرة إلى تمكن قوات الجيش الليبي من تدمير مخازن أسلحة وذخيرة وتدمير آليات عسكرية للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في وادي الربيع وعين زارة.

إلى ذلك، دعا مفوض الهجرة ديميتريس أفراموبولوس، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إجراء المزيد من عمليات الإجلاء الطارئ من ليبيا، داعياً إلى إعادة توطين اللاجئين الأكثر ضعفاً من مخيمات اللجوء في البلدان المؤقتة التي تم نقلهم إليها لتجنيبهم مخاطر الحرب الدائرة في ليبيا.

وأكد أفراموبولوس في حديث لصحيفة دي فيلت الألمانية، على ضرورة استقبال اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من ليبيا التي مزقتها الحرب إلى النيجر على وجه الخصوص، نظراً لقدرة النيجر على استضافتهم.