استشهاد فلسطيني متأثراً برصاص الاحتلال

عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي (القدس المحتلة، رام الله)

استشهد شاب فلسطيني أمس، متأثراً بجراحه التي أصيب بها أمس الأول، شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، إثر إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الشهيد بدر الدين نبيل أبو موسى (25 عاماً) توفي في مستشفى غزة الأوروبي متأثراً بجراحه.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، في بيان، إن أبو موسى «أصيب برصاص في الرأس» بينما كان يشارك إلى جانب مئات الفلسطينيين في الاحتجاجات، الجمعة، قرب الحدود الشرقية بين القطاع وإسرائيل. وأضاف أن «75 فلسطينياً أصيبوا بجروح مختلفة من بينهم 42 مصاباً بالرصاص الحي» في هذه المواجهات. وباستشهاد هذا الشاب، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء الاحتجاجات، قرب الحدود مع إسرائيل، في مارس من العام الماضي، إلى 306 شهداء، معظمهم في صدامات خلال التظاهرات. كما استشهد آخرون في ضربات إسرائيلية، رداً على عمليات جرت انطلاقاً من قطاع غزة.

وتجري تظاهرات أسبوعية منذ ذلك الحين، على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض، منذ أكثر من عشر سنوات، على القطاع وبحق العودة للاجئين. وتتخلل «مسيرات العودة» هذه مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، قرب السياج الفاصل الخاضع لحراسة مشددة من الجيش. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات جيش الاحتلال اعتقلت، فجر أمس، فلسطينية من مدينة جنين، على معبر الكرامة لدى عودتها من السفر. كما اعتقلت قوات جيش الاحتلال، فجر أمس، فلسطينيين من بلدة كوبر، شمال غرب رام الله في الضفة الغربية.

وفي سياقٍ منفصل، أصيب فلسطيني من قرية أرطاس، جنوب بيت لحم، بجروح في الوجه بعد اعتداء مستوطنين عليه أثناء تواجده في أرضه.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مجموعة من مستوطني «غوش عصيون» المُقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، اعتدت على فلسطيني أثناء محاولته منعهم من دخول أرضه الواقعة وسط تجمع المستوطنة، وانهالوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته في العين.