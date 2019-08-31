حضرموت تتوعد بالتصدي لأي تحركات إرهابية محتملة

حضرموت (الاتحاد) توعدت الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت بالتصدي لأي تحركات إرهابية محتملة عقب تلقي الأجهزة الأمنية والمنطقة العسكرية الثانية في المكلا معلومات استخباراتية حول مخطط تخريبي يهدف إلى زعزعة الاستقرار والسكينة العامة. وأصدرت الأجهزة الأمنية والعسكرية بيانا أكدت فيه تلقي معلومات عن عناصر إرهابية وخلايا نائمة تعتزم إثارة الفوضى داخل المكلا ومديريات الساحل، مؤكدة بأن قوات الجيش والأمن لن تتوانى في القيام بدورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا. ودعا البيان المواطنين إلى الاستمرار في التعاون معها للحفاظ على السكينة العامة وحالة الهدوء والاستقرار الذي تعيشه المكلا ومدن ساحل حضرموت منذ تحريرها من سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي في أبريل 2016، وما تلا ذلك من إنجازات وتحولات كبيرة في البنية التحتية للقطاعات الأمنية والعسكرية بحضرموت.

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