«القاعدة» و«الإصلاح» وجهان لـ«إرهاب واحد»

أبوظبي (مواقع إخبارية)

حذر مراقبون يمنيون، أمس، من ارتباط تنظيم «القاعدة» الإرهابي بحزب «الإصلاح» الإخواني، وتساءل هؤلاء عن كيفية انتقال المدعو الخضر جديب (أحد أبرز قادة القاعدة في اليمن)، المسؤول عن عشرات العمليات الإرهابية، إلى منصب قائد حراسة وزير الداخلية أحمد الميسري، وبعدها تولي قيادة قوات «الإصلاح» التي حاولت احتلال عدن خلال الأيام الماضية، قبل أن تلقى هزيمة نكراء وتطرد خارج المحافظة. وقال هؤلاء: «إن جديب تولى مناصب في الشرعية اليمنية، رغم أنه مطلوب في قوائم الإرهاب الدولية واليمنية، الأمر الذي يثير شكوكاً بشأن التزام حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بمكافحة الإرهاب».

ولفت المراقبون إلى تمكن قوات الأمن والنخب والأحزمة الأمنية، التي انبثقت من المقاومة الجنوبية، من تحرير عدن، ثم أبين وشبوة، فلحج، فساحل حضرموت، من سيطرة تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقيامها بدعم وتأهيل وتدريب «التحالف العربي» بإعادة الأمن والاستقرار وطرد ميليشيات «الإصلاح». وقال الباحث، سمير اليوسفي، في حديث لـ«سكاي نيوز عربية»، إن تنظيم القاعدة موجود بالفعل في اليمن منذ تسعينيات القرن الماضي، ويتمركز في مناطق جبلية ما بين أبين والبيضاء وشبوة، وأضاف أن التنظيم دخل إلى الجنوب في صفقة تمت مع السلطة، ولم تكن تظهر بالصورة الإرهابية، كما هي عليه الآن. وأضاف: «إن القاعدة في اليمن يذهب ثم يعود وفقاً لحسابات جهات معينة»، مشيراً إلى أنه عندما تمت محاصرة عناصره في المحافظات الجنوبية فروا إلى الجبال، وعادوا مؤخراً لشن هجمات بعد أن طلب منهم القيام بهذا الدور»، وتابع قائلاً: «للأسف، الشرعية متورطة في هذا الملف.. كنا نتوقع منها أن تحارب الحوثي منذ 5 سنوات».

وقال الباحث والكاتب، أحمد الصالح، لـ«سكاي نيوز عربية»: «إذا تتبعنا حركة التنظيمات الإرهابية، من ناحية نشاطها وخمولها، سنصل إلى استنتاج مفاده أن هذه الجماعات لديها غرفة عمليات موحدة تحركها متى تشاء»، وأضاف أن التنظيمات الإرهابية في اليمن تظهر وتشن هجمات، عندما يكون حزب الإصلاح في زاوية ضيقة أو يخسر مواقعه ونفوذه. وتابع أن هذه الجماعات اختفت خلال السنوات الماضية في الجنوب، بسبب تضحيات النخب والأحزمة والمقاومة الجنوبية. وأكد أن الإرهابيين لم يستهدفوا الحوثي، رغم أنهم يعتبرونه عدوهم، وراحوا عوضاً عن ذلك يستهدفون خصوم الجهات التي تحركهم».