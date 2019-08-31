الاحتلال يجرّد المقدسيين من الجوازات الأردنية

عمان (الاتحاد) قال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اللواء بلال النتشة، إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بحملة تجريد المقدسيين، من جوازات السفر الأردنية المؤقتة التي يحملونها، تمهيداً لطردهم خارج القدس. وأضاف اللواء النتشة، في تصريح صحفي بعمّان أمس، إن: «الاحتلال يقوم بالضغط على المقدسين ممن يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة، وعددهم بالآلاف، بالتخلي عنها واستصدار جوازات سفر فلسطينية، تمهيداً إلى طردهم خارج أراضيهم الفلسطينية والمقدسية، باعتبارهم فلسطينيين». وأكد النتشة أن المؤتمر الوطني الشعبي للقدس سيعقد مؤتمره الأسبوع المقبل في عمان، لمواجهة الحملة الإسرائيلية الشرسة. ويحمل 22 ألف مقدسي، من أصل 329 ألفاً، الجنسية الإسرائيلية، فيما يحمل الباقي الجنسية الأردنية، سواء أولئك الذين حصلوا عليها قبل احتلال المدينة عام 1967 أو غيرهم ممن تقدموا بطلب للحصول عليها.

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