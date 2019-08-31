أميركا.. الإعصار "دوريان" يغيّر مساره باتجاه كارولينا الجنوبية

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير اليوم السبت، تحول مسار إعصار "دوريان" باتجاه ولايتي كارولينا الجنوبية وكارولينا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن كان متوقعاً أن يضرب ولاية فلوريدا.

وحذّر المركز من أن "دوريان" "يتحرك من الغرب إلى الشمال الغربي كإعصار من الفئة الرابعة مرجحاً حدوث تأثيرات كبيرة له".

وذكر المركز أنه "حتى مع تغير التوقعات فإن خطر الرياح الشديدة المصاحبة للإعصار لاتزال قائمة على طول سواحل ولايتي جورجيا وكارولينا الجنوبية".

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وأضاف أنه "من المتوقع ھطول أمطار غزيرة قادرة على إحداث فيضانات مفاجئة تھدّد الحياة على أجزاء من جزر البھاما والمناطق الساحلية جنوب شرق الولايات المتحدة في نھاية الأسبوع الجاري".

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من جانبه، غرّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حسابه في موقع "تويتر" قائلاً: "يبدو أن ولاية كارولينا الجنوبية قد تتأثر أكثر ممّا كان يعتقد سابقاً بالإضافة إلى جورجيا وكارولينا الشمالية أيضاً.. إنه "دوريان" يتحرك ويصعب التنبؤ به إلا أنه أحد أكبر وأقوى الأعاصير التي رأيناھا منذ عقود".