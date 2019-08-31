تونس تعلن عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة وتضم 26 متنافساً

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس نبيل بفون، السبت، 31 أغسطس/آب أن العدد النهائي للمترشحين الذين سيتنافسون في انتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل، 26 مرشحاً.



وقال بفّون، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إنه «تم ترتيب قائمة المترشحين للرئاسية بصفة نهائية، بعد استيفاء كل إجراءات البت في كل النزاعات القضائية المتعلقة بقائمة المترشحين التي كانت قد أعلنت عنها الهيئة منتصف شهر أغسطس/آب الجاري».



وفيما يأتي القائمة التي تضم أسماء المترشحين المقبولين نهائياً والتي أعلنها رئيس الهيئة خلال المؤتمر:



منجي الرحوي، محمد عبّو، عبير موسى، نبيل القروي، محمد لطفي المرايحي، المهدي جمعة، حمادي الجبالي، حمة الهمامي، محمد المنصف المرزوقي، عبدالكريم زبيدي، محسن مرزوق، محمد الصغير نوري، محمد الهاشمي الحامدي، عبدالفتاح مورو، عمر منصور، يوسف الشاهد، قيس سعيّد، إلياس الفخفاخ، سليم الرياحي، سلمى اللومي، سعيد العايدي، أحمد الصافي سعيد، الناجي جلول، حاتم بولبيار، عبيد بريكي، سيف الدين مخلوف.



وأشار بفّون، إلى أن الحملة الانتخابية للرئاسيات انطلقت السبت بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج، وستنطلق الإثنين المقبل بالنسبة إلى المقيمين في الداخل.



وتابع رئيس الهيئة قائلاً «تنطلق الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام 13 و14 و15 سبتمبر/أيلول المقبل، وفي الداخل تُجرى يوم 15 من نفس الشهر».



ويأتي الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية لمترشحي الانتخابات الرئاسية، بعد انتهاء الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، الجمعة، من البت في النزاعات المتعلقة بالطور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.



وأصدرت المحكمة الإدارية أحد عشر حكماً باتاً ونهائياً طبق القانون الانتخابي، من بينها نقض 4 أحكام من الطور الأول، والقضاء من جديد بالرفض أصلاً في خصوص أربعة مترشحين، كانت هيئة الانتخابات استأنفت قرارات المحكمة بشأنها.



وطبقاً لهذه الأحكام الباتة والنهائية، يكون عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية 26 مترشحاً، بحسب هيئة الانتخابات.



المصدر: الاناضول