أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قبل قليل، أن يوم غد الأحد هو فاتح مجرم، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال، وفق ما أفاد به القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة.
وبذلك يكون يوم غدا الأحد، هو اليوم الأول في السنة الهجرية الجديدة، سنة 1441.
وكانت عدة دول عربية وإسلامية، استقبلت اليوم السبت السنة الهجرية الجديدة، من بينها السعودية والأردن والإمارات ومصر وتركيا وأندونيسيا وماليزيا.
وبهذه المناسبة، يبارك “اليوم 24” لقرائه السنة الهجرية الجديدة، متمنيا لكم سنة مليئة بالأفراح والمسرات.
كانت هذه تفاصيل خبر فاتح شهر محرم لعام 1441 هـ غدا الأحد 01 شتنبر 2019..”اليوم 24″ يتمنى لكم سنة هجرية سعيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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