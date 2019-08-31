ديزي دروس “يختفي” من أنستغرام

تخلى مغني الراب ديزي دروس، عن استعمال موقع أنستغرام، في الفترة الحالية، إذ أغلق حسابه دون تقديم تبرير لمتتبعيه.

واختفى حساب ديزي دروس فجأة من على أنستغرام،الأمر الذي حير متتبعيه، خصوصا أن “عزي”كما يلقب نفسه كان نشيطا جدا ويشارك يومياته باستمرار.

ويرجح أن يكون ديزي دروس قد قرر منح نفسه فرصة الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة معينة، على خطى عدد من الفنانين الذين يغلقون حساباتهم مؤقتا من أجل الابتعاد عن الحياة الافتراضية.

ويتابع حساب ديزي دروس الذي اختاؤ أن يسميه “mr cazafonia” ، ما يفوق 700 ألف متابع.