سدس عشر كأس العرش.. خروج حامل اللقب على يد أطلس خنيفرة والزمامرة يُقصي الرجاء

فجر ناديا شباب أطلس خنيفرة ونهضة الزمامرة أولى مفاجآت سدس عشر نهائي كأس العرش، بإقصائهما كل من نهضة بركان، والرجاء الرياضي على التوالي.

ونجح شباب أطلس خنيفرة في هزم ضيفه نهضة بركان حامل اللقب، بركلات الترجيح بعد أن انتهى زمن المباراة الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة، علما أن النهضة طان ماقدما بهدفين دون رد.

وعلى أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، حجز نهضة الزمامرة بطاقة العبور للدور القادم، بفوزه على مضيفه الرجاء بثلاثة أهداف مقابل اثنين، ليقابل بذلك في ثمن النهائي شباب أطلس خنيفرة.

وفي مباراة أخرى ضمن جمعية سلا تأهله بفوزه على فتح ويسلان بهدفين دون مقابل، وعن الدور ذاته عادل الاتحاد الزموري للخميسات ببطاقة التأهل من مدينة وجدة، عقب تخطيه مضيفه الاتحاد الإسلامي الوجدي بركلات الترجيح، بعد نهاية التوقيت الأصلي للمباراة، والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة.